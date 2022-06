Otro día de piquetes, banderas y caos en los puentes

Otra vez los puentes carreteros entre Cipolletti y Neuquén son el centro de las protestas del Frente Piquetero de Río Negro, que desde las 10 de la mañana bloquea el paso, como parte del reclamo hacia la administración de la gobernadora Arabela Carreras, a la que le solicitan la creación de puestos genuinos de trabajo y la reactivación de la obra pública.

Aunque la semana pasada fueron convocados por el gobierno, el encuentro con la ministra de Desarrolló Social, Natalia Reynoso, fracasó, entonces las agrupaciones sociales resolvieron volver a las rutas. Los bloqueos se dan desde las 10 de la mañana en diferentes puntos de la provincia, en mayor medida en el Alto Valle, aunque también estarán en Valle Medio y en Bariloche.

El frente anunció que cortará el tránsito en la rotonda de ingreso a Roca, sobre la ruta 22; en la ruta provincial 65, en Allen; en Regina, en el puente Cinco Saltos-Centenario, y en los puentes que unen Neuquén con Cipolletti, donde el caos se repite todas las semanas.

"Evaluamos que no hay por parte del gobierno de Carreras ninguna respuesta al pedido de trabajo genuino y obra pública. Y hay una insuficiencia en lo referido a alimentos para los comedores y merenderos que llevamos adelante las organizaciones", dijo Ricardo Namuncurá, integrante del Polo Obrero.

Agregó que “en la provincia crece la inflación, que ya está a punto de alcanzar el 30% en lo que va del año, la canasta básica ya se acerca a los $100.000, mientras que nuestro ingreso en el mejor de los casos alcanza una quinta parte de ello”.

Indicó que “por eso a partir de las 10, volvemos a las rutas exigiéndole al gobierno de Río Negro nuestros derechos al trabajo genuino, subsidios para desempleados y alimentos para las familias. Los cortes se mantendrán hasta las 4 de la tarde o más, según lo que disponga cada asamblea”.

Finalmente indicó que "no descartamos seguir con la protesta durante el fin de semana largo".

Aunque la protesta no será de manera conjunta, desde el sindicato de hospitalarios de Salud Pública, ASSPUR, anunciaron medidas sorpresivas y no descartaron que también marchen a los puentes carreteros para participar de los bloqueos. Este gremio mantiene un conflicto en demanda de un reconocimiento salarial particular hacia el sector, y que mantiene los hospitales rionegrinos con servicios mínimos.