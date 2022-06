La Pyme electoral que se burla de la alternancia

El mapa político de la provincia de Neuquén se compone de partidos, fuerzas, organizaciones y, para qué negarlo, de una Pyme electoral que sólo sirve a los intereses personales de la familia que la integra. Dicen contribuir a un proyecto, pero lo que hacen una vez en la banca (levantar la mano) también podrían hacerlo otros con mayor compromiso y representatividad.

En fin, en el epílogo de su segundo mandato consecutivo y sin posibilidades de reelección, el diputado provincial por Unión Popular, Carlos “Chino” Sánchez, busca garantizar la continuidad de su Pyme, sin contemplar que estas estructuras -inútiles para el bien común- son mayoritariamente rechazadas por la población.

Lo que se vio, en las últimas semanas, fue un acto político con dirigentes, amigos y allegados organizado por Sánchez para reforzar su autoproclamada condición de hombre de Sergio Massa (Frente Renovador) en la provincia. Lo que no se ve, pero existe, es su trabajo para que la lista de candidatos a diputados provinciales la encabece su esposa, Fernanda Esquivel. Una vez más busca que su Pyme vaya -como colectora- colgada de la lista del MPN, a la que (si lo dejan) se pegará cual lamprea.

Con la sucesión familiar también procura volver a burlarse tanto de los electores como de la alternancia en el poder. Hay antecedentes de ello: Sánchez fue candidato a diputado provincial en 2003, después ingresó a la Legislatura en 2007, luego fue diputada Esquivel, en 2015 regresó Sánchez y fue reelecto en 2019. También hubo un período de Esquivel como concejala de Plottier, ciudad a la que dicen representar y en la que ella fue candidata a intendenta.

Se comenta que si no es Esquivel, la candidata podría ser Verónica Madrazo, pero habrá que ver, quizá sea una bomba de humo o algo así como una maniobra distractiva. Por lo pronto, algo es seguro: la Pyme no se rinde, muy a pesar de que el desempeño de Sánchez como diputado fue y es lisa y llanamente paupérrimo, tanto que no se le conoce ni un solo proyecto en beneficio de la provincia o de quienes la habitan. Eso sí, ha demostrado gran capacidad para calentar la silla.