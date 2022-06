Ahora Leandro López conspira contra JxC

“A Leandro López lo apoyé dos veces para ser concejal, y una para que sea diputado nacional; no lo volvería a hacer porque con sus declaraciones nos puso al límite del ridículo y de eso no se vuelve nunca” (Horacio “Pechi” Quiroga). El ridículo no es el único lugar sin retorno en el que recaló López. Nada de eso, también se arrastró por el fango de la traición; de hecho llamó a no votar por Quiroga, pese a que pertenecían al mismo espacio político.

Eso ocurrió en 2019, a tres días de las elecciones en las que el ex intendente de Neuquén fue a las urnas como candidato a gobernador por Cambiemos y perdió. Hoy, a poco más de tres años, López conspira contra Juntos por el Cambio (JxC) e impulsa el ingreso de Jorge Sobisch, quien es resistido no sólo por sectores de la CC-ARI y de la UCR, sino también por el precandidato a gobernador por el PRO, Jorge Taylor.

Con Sobisch nos “separan aspectos éticos, morales, políticos y hasta pragmáticos”, dice en público Taylor, mientras puertas adentro hay otros que murmuran “el límite es Sobisch”. En 2021, JxC le cerró las puertas cuando el ex gobernador propuso ir a una interna por la candidatura a diputado nacional. Ahora Sobisch quiere disputar la candidatura a gobernador y quien le abona el terreno no es otro más que López. Sobisch es el candidato de López; con esto, López busca horadar desde adentro, aunque JxC estalle en pedazos.

Sucede que más allá de las cuestiones de pertenencia e identidad partidaria, el hipotético ingreso de Sobisch (con el sello de la Democracia Cristiana) podría llegar a quebrar la trabajosa búsqueda de equilibrio, en la que se embarcaron los socios políticos de JxC tras la partida y regreso de la CC-ARI.

Taylor no es el único precandidato a gobernador. También están los diputados nacionales Francisco Sánchez (PRO) y Pablo Cervi (UCR), al tiempo que a Carlos Eguía (CC-ARI) se lo mencionó como posible cabeza de la lista de candidatos a diputados provinciales. Al menos se lo mencionaba antes de que Sobisch formalizara su solicitud de ingreso a JxC de la mano de Miguel Angel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) y con López como devaluado aval.

López no respalda a los candidatos del PRO por la sencilla razón de que ya no lo toman en serio ni en su propio espacio político; por el contrario, lo ningunean y buscan no quedar pegados. Lo consideran un piantavotos, tanto por sus traiciones como por sus incoherencias, y esquivan la foto con él. Entonces, para ocultar el estado de orfandad partidaria al que ha descendido, se fotografía con Sobisch y -resentido- conspira contra quienes le han dado de comer.