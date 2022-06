Desamparo: duerme entre la basura y a la intemperie

Una triste postal se repite a diario en estos últimos días. Una imagen que duele y preocupa en demasía. Las bajas temperaturas se sufren y más aún quienes se encuentran en la intemperie. Hace algunas semanas vecinos de Centenario asisten -como pueden-, a un hombre que se encuentra durmiendo entre la basura, sobre el alambrado que cubre el edificio de Desarrollo Social.

La solidaridad de la gente esta intacta. Le alcanzaron comida, ropa de abrigo y un colchón. Sin embargo no alcanza. El hombre está las 24 horas del día padeciendo el frío y el hambre. Solo está tapado con nylon. Los vecinos alertaron a las autoridades, sin embargo, según denunciaron, "silencio absoluto, nadie hace nada y el hombre sigue en la calle".

Foto: Gentileza Centenario Digital.

Su "refugio" es el suelo y ese alambrado ubicado en las esquinas del Barrio Sarmiento. Los transeúntes ya no saben que hacer para poder ayudarlo y quienes deben actuar, no lo hacen. Además de hablar personalmente, hicieron su reclamo en las redes sociales. Sin embargo, no hay respuestas, el hombre sigue en la calle. Sigue con frío. Sigue con hambre.