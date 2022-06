La otra cara de la nieve en Neuquén

La ciudad de Neuquén se tiñó de blanco y las redes sociales se llenaron de videos y fotos del fenómeno natural que para la capital es un hecho extraño. Lo que no abundó fue la asistencia estatal en los sectores más vulnerables, donde la nieve está haciendo estragos. La otra cara de la nevada son cientos de chicos y padres viviendo en el frío, sin abrigo ni manera de calefaccionarse.

Daniel González, referente de Merenderos Unidos, dialogó con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, y contó que la intensidad de la nieve los tomó por sorpresa: “Llegó con todo, no pensamos que iba ser tan así. A muchos les alegra la nieve y a nosotros se nos complica al no tener bien equipada nuestras casas, al no estar en condiciones, se pone muy bravo”.

Lo llamativo es que frente a este escenario, ningún organismo estatal les brindó asistencia. “A nosotros no nos asistió nadie, nos dicen que tenemos que esperar pero el frío, el hambre y la necesidad no esperan”.

Daniel y su esposa llevan adelante un merendero que ayuda a 50 familias, con más de 70 niños, es por eso que quieren conseguir frazadas, camperas y calzados para paliar un poco el frío, “algo que cobije a la gente” dijo Daniel, porque “con esto no queda otra que acostarse, taparse y quedarse en la cama porque no hay otra manera de calefaccionarse”.

“Necesitamos ayuda, porque los que la pasan mal son los chicos”.

Para colaborar con Merenderos Unidos, se pueden comunicar con Daniel al: 2995 18-2752.

Por su parte Paola, la responsable del merendero Los Peques, indicó que uno de los problemas de estas horas es la falta de leña o la humedad en la misma, producto de la nevada. Si bien destacó que la Municipalidad realizó una entrega en estos días a la gente del sector oeste de la ciudad, la lluvia y la nevada provocaron que se mojara gran parte de ella y no se pueda utilizar para calefaccionarse.

Además, para enfrentar el frío de estas jornadas también se necesita la colaboración de la comunidad para la provisión de abrigos, frazadas y especialmente para niños y niñas que asisten a la escuela.

La asistencia de 78 pequeños en ese merendero también requiere de un gran esfuerzo por parte de los adultos que lo sostienen, siempre agradeciendo la colaboración de alimentos para su sostén. El número de Paola para la colaboración tanto de abrigos como de alimentos es el 0299 154 629127.