"No hay un día que no recibamos denuncias de violencia "

En el día que se recuerda el séptimo aniversario de la primera marcha de #NiUnaMenos en el país, la fiscal de género Carolina Mauri sostuvo que "no hay un día que no recibamos denuncias de género, o violencia doméstica" recepcionadas por un equipo que no tiene más de 10 personas en total, "aunque no estamos solas, aunque seamos pocas. Trabajamos con la policía, con la oficina de violencia pero se necesita apoyo las 24 horas, y no todos los organismos tienen guardias " dijo.

"A siete años , estamos peor. Estamos atravesados por problemas de adicciones, y el sistema de salud mental está muy mal después de la pandemia, y esto tiene impacto en la violencia. Tenemos muchos casos de varones jóvenes que ejercen violencia contra sus madres. No se soluciona sólo con la justicia, se necesitan otros apoyos. "

La fiscal reconoció que en las instituciones hay violencia. Existe en la policía, en la justicia y todas las oficinas. Comentó sobre un trabajo anónimo realizado en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, donde surgieron muchas denuncias de violencia laboral, especialmente. Ahora "hay que ver como se gestiona" esa situación, señaló.

Mauri, dijo además que "los problemas no son las personas, sino las instituciones" que deben hacer una revisión de los reglamentos antiguos, que están alejados de nuevas normativas. Nos comprometimos con el Fiscal General de la Provincia a armar una mesa con el Ejecutivo para intentar modificar esas prácticas".

Compartimos la nota lograda en el programa La Torre, de Mitre Patagonia.