Otro planteo de la concejala que cuestiona a los perros

“No es un tema menor el de las lesiones causadas por animales, lo vengo diciendo”, advirtió la concejala neuquina Nadia Márquez, quien a principios de mayo se vio envuelta en una polémica al expresar que no quiere que haya pitbulls ni perros de otras razas consideras peligrosas en la ciudad.

Ahora Márquez acompañó sus dichos con la difusión de un nuevo y escalofriante caso, que terminó con el dueño de tres perros de la raza fila brasileño condenado a seis años y medio de prisión. Según se ventiló en el juicio que acaba de realizarse, el ataque sobrevino el 19 de abril de 2021, cuando Claudio José Gómez regresaba a su casa en Wilde (provincia de Buenos Aires). El hombre contó que se le abalanzaron como de la nada, uno de los perros le arrancó parte de un brazo y pudo ver “cómo se lo tragaba”.

El dueño de esos animales, identificado como Jorge Fernando Sofraniciuk, fue declarado penalmente responsable de la comisión del delito de “lesiones gravísimas dolosas”. El fallo también ordenó que se evalúe la posibilidad de sacrificar a esos perros.

El posteo que Márquez realizó hace alrededor de un mes estuvo inspirado en el feroz ataque de un pitbull a un bebé de 8 meses, en Jujuy. En aquella oportunidad la edil de la Democracia Cristiana expresó lo siguiente: “¿De verdad seguimos creyendo que esta y otras razas son inofensivas? No señores, estos animales no pueden estar en las ciudades! No me vengan con que usen bozales y demás, directamente no los quiero con gente!”

Luego, durante una entrevista que le realizaron tras la publicación de Mejor Informado, la concejala se diferenció de quienes priorizan a los perros y dijo pertenecer a un sector de la sociedad al que le importan más los niños que los perros.