Denuncian mal funcionamiento de cajeros en Neuquén

Un vecino de la ciudad de Neuquén, envió una foto a la redacción de Mejor Informado, asegurando que un cajero del BPN le entregó un billete roto.

El hombre contó que, el martes pasado a las 20 horas, se dirigió hacia el cajero automático de calle Richieri, “frente a Tránsito de la Policía”. Como cualquier persona, utilizó su tarjeta de débito para poder retirar efectivo. Pero, al momento de ver los billetes, se encontró con uno de 100 pesos que estaba roto.

Indignado por la situación, le tomó una foto al billete y la envió a la redacción de Mejor Informado. También, la publicó en sus redes sociales, alertando a los vecinos: “Difundir. Cuidado con el cajero de la Richieri. Una vergüenza”.

El vecino, reflexionó sobre la situación e hizo hincapié en el mal funcionamiento del cajero y la desesperación que puede generar vivir algo así.

“En mi caso fue un billete de 100 pesos, pero a otra persona por ahí le pasó con uno de 1.000. Además, era de noche… Imaginen si hay alguien que está sacando lo último que tiene. A esa hora nadie va a poder ayudar a una persona”, dijo.

Y, agregó: “Yo saqué una foto, la mandé y la publiqué porque no me quedaba otra… Estaba solo, rodeado de cajeros. Ya era de noche. Nadie del banco me iba a poder ayudar a esa hora. Es una vergüenza que el cajero funcione mal. Uno no tiene por qué vivir esas situaciones... Al otro día hay que llamar, esperar que te atiendan y que te den una solución”.