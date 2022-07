Algunas escuelas neuquinas tendrán una hora más de clase

Neuquén firmará en los próximos días la puesta en marcha de una hora más en la jornada escolar para escuelas primarias. En principio, la modificación será en diez establecimientos educativos rurales, los que sumarán horas dentro de la Provincia. El formato que tomará en Neuquén la medida a la que van adhiriendo todas las provincias, sería de "jornada extendida".

Este lunes, en Neuquén y 15 provincias del país, se retomaron las clases. Próximamente, se firmará junto con el ministerio de Educación de Nación, la extensión de la jornada escolar.

Danilo Casanova, vicepresidente del Consejo Provincial de Educación (CPE), indicó que cada jurisdicción adapta la ampliación del horario escolar, de acuerdo a las características y necesidades de cada institución.

Hasta el momento, la modificación y extensión del horario escolar, sería para diez escuelas rurales neuquinas. Y, continúan analizando, sumar dos escuelas más.

En este contexto, recordó que “hay muchas escuelas con jornadas extendidas y jornadas completas”. Para aquellos establecimientos que todavía tienen jornada simple, “la decisión se irá tomando de forma progresiva” porque “esto implica, en algunos casos, la necesidad de más espacios físicos y carga horaria para docentes”.

En AM 550 y 24/7 Canal de Noticias dialogamos con la secretaria adjunta de Aten, Cinthia Galleto, que confirmó que “se está trabajando en un proyecto que se encuentra en el Concejo provincial de Educación, poder plantear en algunas escuelas rurales de Neuquén inicialmente la jornada extendida”.

“Esta demanda surge de las necesidades de los alumnos que concurren a estas instituciones, que cuentan con problemas en el sistema educativo a partir del incremento de una sola hora en el dictado de clases, porque de esta forma no se solucionan los problemas educativos que sufre la provincia”, expresó Galleto.

Además, agregó que “si nosotros solo plantearíamos que las clases de extiendan en una sola hora, caeríamos en un análisis que no sería correcto, porque muchas de estas escuelas no cuentan con espacio edilicio, sumado a que no hay docentes para que se lleven a cabo”.

En un principio la jornada extendida se llevaría a cabo en solo 10 escuelas rurales de la región, para que esto se implemente en todas las escuelas públicas de la provincia “hay que replantearse muchas cuestiones sobre todo con respecto a los lugares físicos”.

Mirá la entrevista completa: