Incertidumbre económica: "Hay una parálisis de venta"

Luego de un fin de semana plagado de incertidumbre por la salida de Martín Guzmán como ministro de Economía y el posterior nombramiento de Silvina Batakis, empresarios y comerciantes de Río Negro y Neuquén ven el panorama económico, político y social muy complicado.

Daniel González, presidente de ACIPAN, dialogó con 24/7 Canal de Noticias y AM 550 y afirmó que las ventas se encuentran paralizadas porque los proveedores interrumpieron las ventas ante la inseguridad de no poder reponer mercadería ni a qué precio. "Esperemos que se pueda solucionar pero hoy es demasiada la incertidumbre que hace que haya una parálisis de venta, los proveedores dicen que hay que esperar porque no saben ni el precio ni cuándo van a poder reponer", aseguró.

"La foto de hoy es que los proveedores no nos quieren pasar precios".

González aseguró que dicho escenario no es bueno para el mercado, pero no solo por la crisis económica en cuanto a los niveles de inflación y la brecha entre el dólar oficial y el resto, sino también por el problema político en el que la alianza gobernante no logra ponerse de acuerdo. "No hay un acuerdo político, si hubiesen gobernado conectados permanentemente, en pocas horas deberían haber solucionado el tema", expresó.

"Nosotros esperamos que haya un plan económico en el que no haya una brecha tan grande entre el dólar oficial y el resto porque eso afecta muchísimo".

Con respecto a la flamante ministra, González espera que "las dirigencias se pongan a la altura de las circunstancias" y que "en 48 horas" haya una respuesta más clara, porque deben importar insumos, exportar, abrir los negocios todos los días. "Esto nos afecta a todos", concluyó.

En Río Negro, el panorama es el mismo: "Hemos mantenido varias conversaciones a nivel nacional con otros representantes del área y coincidimos con una mirada de incertidumbre por este momento, ya que no hay posibilidades de proyectar un futuro. Esto no pasar por un ministro de Economía, pasa por las decisiones que le dejen tomar a esta persona", dijo el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter, durante una entrevista con La Primera Mañana.

"Se ven dos claros grupos dentro del Gobierno Nacional. El presidente Alberto Fernández ha quedado totalmente desprotegido, porque la decisión de elegir a Silvina Batakis como nueva ministra no fue de él, sino de Cristina Kirchner. En este contexto, hay mucha incertidumbre y desconfianza en el sector comerciante y esta desconfianza significa que no hay inversiones. Por lo tanto, si seguimos así, no habrán fuentes de trabajo", agregó Bunter en AM550.

Desde la CICC, remarcan el duro panorama que se avecina y esperan decisiones políticas para que no se agrave la situación.