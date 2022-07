Jure definió a Batakis: “Es ajustadora”

La conductora del Partido Obrero (PO) en la provincia de Neuquén, Patricia Jure, la emprendió contra la flamante ministra de Economía del gobierno de Alberto Fernández, Silvina Batakis, a quien comparó con el último ministro de Raúl Alfonsín, quien adelantó la finalización de su mandato, en medio de una hiperinflación devastadora.

“Silvina Batakis es la nueva ministra de economía. Para quienes no la recuerden, es la ex ministra de Economía de Scioli en Buenos Aires, conocida por el brutal ajuste en salud, educación e infraestructura en la provincia”, dijo la ex diputada provincial y ex concejala de la ciudad de Neuquén por el Frente de Izquierda.

“Silvina Batakis es la Jesús Rodríguez de Alfonsín”, sostuvo Jure quien es la actual secretaria gremial del sindicato docente (ATEN) en la ciudad capital y concluyó: “La diferencia es que Jesús Rodríguez asumió cuando faltaban semanas para el fin del mandato. A Alberto Fernández le queda formalmente un año y medio. Difícil aguantar”.