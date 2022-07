El "humor" de un chofer amargó la jornada de una neuquina

"En tiempos dónde nadie escucha a nadie, en tiempos dónde todos contra todos (…)", dice la canción tan conocida de Fito Paez; que sin dudas, se puede aplicar en general a la vida diaria, y en particular a las historias cotidianas en las calles neuquinas. Un particular hecho ocurrido dentro de un colectivo de Autobuses Neuquén, enfureció a muchos usuarios. Una joven docente no llegó a dar clases por el "mal humor" del chofer.

"Esto paso hoy en el colectivo 50 A. A la 8 de la mañana. Encima que el servicio ¡es una cagada!. No conseguís la tarjeta en ninguna lado, y solo hay dos kioscos en el centro para cargar y casi nunca tienen carga. Los choferes te tratan para la mierda. Llegamos todos tarde al laburo y esa pobre flaca que es maestra que pagó el pasaje a alguien no pudo viajar. Le pidió por favor, ya que le fue imposible conseguir tarjeta y el chofer le decía: ``¿Que querés que haga?, ¡Que se tome otro cole que la deja a 4 cuadras!", manifestó una usuaria en las redes sociales, junto a un video donde se escucha "la discusión entre la trabajadora y el conductor del colectivo".

En síntesis, la muchacha se tuvo que bajar del colectivo, según se aprecia en el video, no pretendía no pagar el boleto, sino, que le pagó a otro pasajero y para poder utilizar su tarjeta. Cabe destacar, que, obviamente, el requisito fundamental para poder trasportarse en la unidad, es pagar el correspondiente viaje, pero no hay ninguna ordenanza municipal que impida a los usuarios abonar a otro, al fin y al cabo el pago está.

Dicha historia se viralizó rápidamente, y fueron cientos los comentarios repudiando el "mal genio" del hombre y además, remarcando las distintas falencias que tiene el transporte público en la ciudad de Neuquén.