Los sindicatos mostraron unidad y pidieron sueldos dignos

Bajo uno de los balcones y justo frente al acceso a la Casa de Gobierno, los referentes del Frente Sindical se mostraron unidos y le metieron presión al gobierno de Arabela Carreras, a la que le reclamaron una oferta salarial superadora que contemple los índices inflacionarios.

La titular del gremio docente, Sandra Schieroni no tuvo medias tintas y fue contundente en cuanto a sus expectativas para la reunión paritaria del próximo viernes: "Tengan en cuenta que la propuesta salarial tenga en cuenta todos los aspectos que estamos reclamando desde los distintos sectores. Estamos dispuestos a profundizar la lucha si no se cumple".

La dirigente de la Conducción Central de UnTER estuvo acompañada por Rodrigo Vicente, Secretario General de ATE y Emiliano Sanhueza, de SiTraJur, quienes brindaron una conferencia de prensa luego de montar una enorme carpa sobre la calle Laprida, frente a la Casa de Gobierno, donde no estaba la gobernadora Carreras, quien cumplía actividad oficial en Cipolletti, tras su paso por Roca, donde se negó a hablar con la prensa.

Tanto el gremio de los estatales como el de los docentes, esperan ansiosos la reunión paritaria del próximo viernes, y retrasaron el debate de nuevas medidas a la espera de una nueva propuesta salarial. En tanto que SiTraJur, que sólo recibió una propuesta de aumento del 7% recién para el mes de septiembre, realizó la primera de las jornadas de protestas que consiste en el retiro de los lugares de trabajo a las 10.30 de la mañana.

Todos coincidieron en que las cifras no remunerativas y no bonificables ofrecidas en las últimas paritarias no serán tenida en cuenta y pidieron "una propuesta salarial acorde a lo que estamos reclamando desde los sindicatos. Queremos recuperar el porcentaje que hemos perdido de poder adquisitivo del primer semestre", explicó Schironi.

Y respondieron a las declaraciones de la semana pasada realizadas por el ministro de Economía, Luis Vaisberg, quien se refirió a la imposibilidad de la provincia de responder a las demandas de los estatales por las condiciones complicadas en las que se encuentran las cuentas públicas. "Los trabajadores no somos responsables de la crisis", aseguró.

El armado de la carpa que se mantendrá hasta las paritarias, se realizó al día siguiente en que el gobierno volvió a apuntar contra los docentes, al asegurar que luego de los aumentos del primer semestre, "tienen el segundo mejor sueldo del país".