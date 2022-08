Neutralizan un paro docente: convocaron a paritarias

Sin novedades de una nueva oferta y sin fondos para ofrecer una cifra superadora, el gremio docente UnTER convocó a un Congreso para el jueves, en el que sin una nueva propuesta, un nuevo paro era casi la medida lógica. Sin embargo la jugada de los docentes queda bajo signos de interrogación ya que el gobierno realizó un llamado a los gremios de los empleados públicos para el viernes a las 10.30.

Sin recursos para otorgar aumentos que acompañen el proceso inflacionario, las negociaciones salariales entre la provincia y los gremios estaban paralizadas. Pero el ultimatum surgido desde ATE, que esperaba hasta hoy y en caso de que no existiera fecha de paritarias amenazaban con un paro y bloqueo de los ingresos a Río Negro, y el Congreso convocado por UnTER en el que sólo se iba a analizar de qué manera incrementar el reclamo, fue clave para que Economía fije una nueva reunión para el viernes a las 10.30 en la Mesa de la Función Pública, con los estatales y al mismo horario en el Ministerio de Trabajo con los docentes.

La idea del gobierno fue minimizar el efecto del Congreso de los docentes. Es que de mantenerse el llamado a las seccionales para el jueves, no tendrán nada para debatir ya que no podrán contar en sus manos con la nueva oferta, en el caso de que exista. Es que desde Economía y hasta la propia gobernadora reconocieron que no había de donde sacar fondos para una nueva pauta y que en vez de un aumento, priorizaban el pago de los salarios en tiempo y forma.

Desde el sindicato docente no trascendió que medida tomarán, aunque deslizaron la posibilidad de que sea aplazado para después de las paritarias. En caso de existir una propuesta superadora y que lo amerite, hasta podrían convocar para el lunes 8 y que las asambleas en las distintas seccionales se realicen el sábado. Pero la oferta debería ser bastante mejor a la suma fija de 2.500 pesos para julio, 4.500 para agosto con sólo 1.500 como remunerativas y bonificables y el 7% para septiembre.

En el comunicado oficial que se dio a conocer desde la provincia, se aseguró que el llamado a paritarias es "continuidad de la política de diálogo permanente".

Es importante recordar que la última paritaria fue el 20 de julio y que ante el rechazo de los sindicatos, se desarrolló un paro por 48 horas que se desarrolló el lunes y martes pasado, cuando debían regresar los docentes y los alumnos a clases. Medidas, que aunque para la gobernadora Arabela Carreras fue "lamentable", tuvo niveles de acatamiento superiores al 95%.