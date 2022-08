Se presentó como heredera de su ex, la Justicia no la aceptó

La Justicia cipoleña falló en contra de una mujer que se presentó en la sucesión de su ex, con quién se mantenía casada pese a que hacía 45 años que no tenían relación de ningún tipo.

Luego de la muerte del hombre, su hija inicio el proceso sucesorio, pero como legalmente estaba casado, desde el Juzgado se realizó la citación de su cónyuge. Aunque hacia 45 años que no tenían contacto, la mujer se presentó para hacer uso de su derecho legal de heredar el 50% de los bienes de su esposo.

Está situación llevó a la hija a hacer varias presentaciones en la que dejó en claro que la mujer no era la pareja de su padre y que solo por un descuido administrativo nunca firmaron el divorcio. Que aunque figuraban casados, la pareja no tenía relación alguna por lo que estaba en discusión la vocación hereditaria.

Para la Justicia quedó establecido que no tiene derecho sobre los bienes. En este contexto, la herencia solo le corresponde a la única hija del matrimonio porque no existe vocación hereditaria por parte de la ex que incluso, vive en otra provincia.

El fallo hace referencia al artículo 2437 que determina que el divorcio, la separación de hecho sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implique cese de la convivencia excluyen el derecho hereditario entre cónyuges.

La mujer admitió en las audiencias su separación de hecho de más de 45 años “sin voluntad de unirse" lo que permitió el fallo que determina la carecía de vocación hereditaria y que la herencia corresponde en su totalidad a la hija como única y universal heredera.