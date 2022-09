Inventó un sistema para generar energía y ahora quiere abastecer a un pueblo

La historia de Aldea Sepaucal, una pequeña localidad enclavada en medio de la meseta chubutense, y la de otros tantos pueblos de la Argentina sin acceso a la energía podría cambiar para siempre gracias al invento de Guillermo Serrano, un empresario originario de Puerto Madryn. Se escucha fuerte, pero es así. Es que, a fuerza de conocimiento e ingenio, creó un sistema de generación de energía eléctrica que solo utiliza agua reusada como combustible.

Se trata de un método único de generación de energía, ya que combina alta productividad con bajo consumo, bienes preciados en el actual mundo en donde la escasez reina. Precisamente, todo se inició cuando Serrano junto a otros amigos iniciaron el desarrollo de un economizador de combustible para vehículos.

“Este proyecto se inició hace casi 15 años, cuando empezamos con un sistema para economizar combustible en los vehículos y a medida que fuimos desarrollándolo, llegábamos hasta a un 70% de economización. Y ahí fue cuando nos preguntamos ‘¿Por qué no apostamos al 100%?´” relató el empresario madrynense, en comunicación con el programa “Pesen y vean” en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias de Neuquén.

Ese ahorro se generaba a través de la electrólisis, un proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. En este caso, el sistema producía hidróxido, combinación derivada del agua tras la sustitución de uno de sus átomos de hidrógeno, y se lo inyectaba en motores a nafta o gasoil, que terminaban bajando notoriamente su consumo de combustible.

Pero no conforme con los avances registrados hasta ese momento, Serrano decidió apostar a un sistema que trabajara con celdas secas y que separara el hidrogeno del agua de manera aún más eficiente. “Modificamos algunas cosas de las celdas secas, y con la conductividad adecuada, sacábamos todo el hidrogeno para energía sin casi gastar agua”, detalló.

El empresario de 38 años de edad señaló que “fue ahí cuando nos dimos cuenta que teníamos algo único, donde a medida que íbamos consumiendo y generando grandes cantidades hidrogeno con nuestro sistema, lo único que teníamos como combustible era agua reutilizada”. En otras palabras, había creado un generador de energía eléctrica a base de hidrogeno separado de agua, con capacidad de realizar el proceso in situ. Se trataba, además, de un método perfectamente aplicable a una casa particular.

Según el madrydense, para funcionar, el sistema solo necesita el 10% de los entre 600 y 1000 litros que un hogar promedio consume diariamente. “Con 100 litros de agua reutilizada, tenés energía hasta dentro de 10 días. Eso, sí vos querés cambiar el agua, sino incluso podés llegar al mes con esos mismos 100 litros”, precisó.

Con este invento entre manos, Serrano viajó por el mundo para mostrarlo y difundirlo. China, Estados Unidos, y Europa, entre otros, fueron algunos de los destinos a los que viajó para presentar su inédito proyecto.

No obstante, algo siempre estuvo claro para el chubutense y era que este método abría una oportunidad inédita para mucha gente sin acceso a la energía: “Una vez que había creado este sistema, me pregunté junto a mis amigos, ¿Por qué no podemos ayudar a una comunidad? entonces empezamos a buscar algún pueblo o paraje, que viviera en una realidad absolutamente distinta a la nuestra”. Ahí, fue cuando apareció Aldea Sepaucal en el radar.

Un pueblo con 12 horas de luz

Aldea Sepaucal es una pequeña localidad, casi paraje, ubicada en el centro norte de la provincia del Chubut, en medio de la dura y fría estepa patagónica. Allí, la energía es un bien preciado y el acceso es verdaderamente limitado. “Solo tienen energía 6 horas a la mañana y 6 horas a la tarde”, comentó Serrano, quien tuvo la oportunidad de ir al lugar y presentar su proyecto a los 55 vecinos de la localidad.

“Llevamos nuestro sistema, sobre todo, para mostrarle a la gente de Aldea que no es tan complicado tener una vida como la que llevan las ciudades, con un acceso a la energía permanente. Este proyecto podría servir para que el pueblo pueda independizarse energéticamente”, añadió.

En diálogo con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, el empresario originario de Puerto Madryn mencionó que ahora, desde la comisión del pueblo, están luchando para conseguir el apoyo del gobierno de la provincia y lograr instalar el generador a base de hidrogeno. De esa manera, Sepaucal podría contar con energía las 24 horas del día, algo insólitamente impensando para los vecinos hasta el año pasado.

En la actualidad, la localidad solo posee energía a través de generadores antiguos, que dependen a su vez, del camión que semanalmente visita el pueblo con combustible. Por esa razón, cuando las condiciones climáticas cortan la única ruta de acceso al pueblo, los 55 pobladores se quedan sin electricidad. El panorama es similar con la calefacción, la cual se sustenta íntegramente de la leña que envía el gobierno provincial.

“Poder ayudar a la gente es el objetivo número uno de este proyecto y yo ya tengo todo listo para hacerlo, ahora solo necesitamos el financiamiento”, concluyó, entre las emociones que le despierta su propia creación, el joven inventor chubutense.

