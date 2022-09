Gutiérrez sobre Figueroa: "Llegó a esos lugares con una camiseta"

En el marco de la inauguración del Parque Lineal Las Bardas en la ciudad de Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez se refirió a lo que muchos de los cronistas presentes, y el ámbito político en general, querían saber: su opinión sobre la certeza de la candidatura de Rolando Figueroa para las elecciones del 2023, y la incógnita sobre si participará en las internas del MPN compitiendo contra la lista Azul Marcos Koopmann, o lo hará "por afuera", con sello propio.

El mandatario comenzó su alocución haciendo referencia a que "en épocas de campaña siempre hay patadas por debajo de la cintura".

"Yo apelo a que debatamos ideas, porque esa persona (en referencia a Figueroa) llegó a esos lugares con una camiseta, con una historia, con un tránsito familiar de pioneros y fundadores que le dieron una posibilidad" dijo Gutiérrez y agregó: "Cada uno es dueño de hacer lo que quiera, pero aquel que ha tenido la posibilidad de ser alguien en función del MPN, en el plano político, se debe al MPN".

"Yo te pregunto -en referencia a Figueroa-, si es lo que vos decís, ¿por qué no te vas de Neuquén, por qué te quedas? ¿Por qué querés agarrar la manija y el poder de Neuquén? Porque Neuquén ha crecido y ha progresado. Nosotros no nos creemos dueños de la verdad, pero hay que ser bien agradecido".

Este lunes, el actual diputado nacional y ex vicegobernador de la provincia (durante el primer mandato de Gutiérrez), Rolando Figueroa, confirmó en redes que será "candidato" a gobernador de Neuquén en las elecciones del 2023. Lo hizo difundiendo un mensaje en el cual indicó: "Hemos recorrido varias veces la provincia. Hemos escuchado todas las voces. No podemos seguir tolerando la injusticia de vivir en una provincia rica, en donde muchos neuquinos la están pasando mal. Por eso hoy te quiero contar que voy a ser candidato a gobernador del Neuquén". El legislador nacional no dio mayores precisiones en su mensaje sobre una posible participación en las internas del MPN del próximo 13 de noviembre, y de hecho en el video afirma que será "candidato" y no "precandidato" a gobernador, lo que generó expectativas de una candidatura con sello propio, y las posteriores respuestas de Gutiérrez.

Recordemos que el actual vicegobernador de Neuquén, Marcos Koopmann ya había confirmado el pasado 7 de septiembre que será precandidato del Movimiento Popular Neuquino, de cara a las elecciones de 2023, por la lista Azul, la única lista hasta el momento con candidato confirmada. Resta saber quién lo acompañará en la fórmula como vice.