Estafa de la meseta: los damnificados siguen golpeando puertas

En busca de respuestas, representantes de las 70 familias estafadas con los lotes de la Cooperativa 14 de Octubre, en la zona de la meseta, visitaron este martes el Concejo Deliberante de Neuquén y expusieron su situación ante la Comisión de Obras Públicas. Luciano Ardolino, uno de los vecinos estafados, dialogó con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, y adelantó que “los concejales se comprometieron a darnos una solución”.

La estafa ocurrió en el marco de proyecto de urbanización que la Municipalidad está llevando a cabo en ese sector de la ciudad a través del Foro de la Meseta, el organismo intermediario entre las cooperativas y las familias que, con gran ilusión, buscan acceder a una vivienda digna.

Allí, cerca de 70 propietarios pagaron la cuota correspondiente a la Cooperativa 14 de Octubre, que les había prometido la entrega inmediata de los lotes. Sin embargo, cuando llegó el momento efectivo de la adjudicación, se enteraron que todo era una farsa y que habían perdido, en promedio, cerca de 12.000 dólares.

Este martes, invitados por el concejal del Frente de Todos, Marcelo Zúñiga, representantes de las más de 70 familias expusieron la mecánica de la estafa ante el legislativo municipal. Entre las posibles soluciones que se barajaron, se habría propuesto avanzar con un nuevo loteo en un sector lindante al Foro de la Meseta, para que los damnificados finalmente puedan acceder a su terreno. Se trata de una serie de tierras fiscales que aún permanecen en control del Deliberante.

“Salimos de la reunión con una buena sensación, los concejales se comprometieron a darnos una solución y asumieron responsabilidad por la falta de control”, señaló el propietario damnificado y agregó “nos sentíamos muy solos con nuestro reclamo, nosotros queremos que esto marque un precedente, para nunca más vuelva a ocurrir en Neuquén”.

“Yo fui juntando el dinero mes a mes y cuando cancelé el terreno, en agosto de 2020, me dieron unos papeles y me dijeron que en un tiempo más me lo iban a adjudicar. Pero el tiempo se dilató y se dilató, hasta que cuando llegó el momento de la entrega, nos dimos cuenta que todo era una estafa y que no teníamos nada”, describió Ardolino.

En diálogo con el programa Mejor de tarde, el damnificado responsabilizó por la estafa a Mario Del Río y Claudio Godoy, presidente y secretario de la Cooperativa 14 de Octubre, quienes mantuvieron contacto con las familias en todo momento, hasta el día de la adjudicación: “Ahora querés contactarte con la cooperativa, y no podes, no hay ninguna forma de dar con ellos”.

Ante la estafa, los damnificados radicaron una denuncia penal contra las autoridades de la Cooperativa en la Justicia neuquina, y actualmente, se está realizando una mediación entre las partes. Sin embargo, Ardolino indicó que no se han registrado avances significativos hasta el momento en la causa y agregó que “nunca se propusieron soluciones claras para nosotros”.

A su vez, el vecino estafado describió el accionar de Del Río, señalando que era el encargado de manipular a las familias e ilusionarlas para que siguieran pagando la cuota del lote: “Estuve con él hasta dos semanas antes de que se hiciera la entrega de las parcelas, y me dijo que podía elegir el lote que quisiera. Una vez que lo elegí, me dijo ‘ya podés brindar y comerte un asado con tu familia porque sos poseedor de una tierra', y me abrazó”.

Sin embargo, la felicidad por el acceso a un terreno propio se terminó cuando, después de preguntar una y otra vez por la fecha de entrega, los propietarios se enteraron que esa parcela que supuestamente les correspondía ya había sido adjudicada. En otras palabras, el mismo lote se había vendido entre dos y tres veces.

"Además de nuestro terreno, queremos que quienes estuvieron detrás de esto se hagan cargo, porque Mario Del Rio y Claudio Godoy todavia caminan por la calle impunemente", sentenció Ardolino.

