¿Cómo afecta el conflicto del neumático en la región?

A nivel nacional, la cuerda parece tensarse cada vez más entre las tres principales productoras, Fate, Pirelli y Bridgestone-firestone, y el Sindicato Único de Trabajadores de neumático. Con las fábricas paralizadas, el gobierno aseguró que, de seguir así tras la reunión prevista para hoy en el Ministerio de trabajo, va a facilitar las importaciones y a liberar los productos varados en la aduana. El gremio planea responder a la medida hoy a las 21hs con una conferencia de prensa.

Sobre el tema y cómo nos afecta en la zona, dialogó con este medio, Gianni Righi, comerciante del rubro en la región. Aseguró que, si bien en su caso particular, cuenta con stock, “hay comercios que ya se quedaron sin cubiertas para comercializar y otros que, especulando con los precios, eligen no vender. pero el problema principal es con los proveedores que abastecen a los comercios regionales que ya no tienen neumáticos para distribuir”.

“El agro, el petróleo, las municipalidades, los bomberos, Argentina se mueve sobre ruedas y no hay”, aseguró Gianni Righi, en diálogo con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias.

Sobre la medida del gobierno de abrir las importaciones y liberar los neumáticos varados en las aduanas, el empresario regional comentó: “hay empresas que tienen neumáticos hace dos años allí y su valor sigue incrementando porque se paga un precio por estar ahí, día a día. Cuándo se liberen van a seguir a un valor considerable”.