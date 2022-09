La izquierda ve fascismo y postura anti mapuche

La concejala neuquina por el Frente de Izquierda, Julieta Katcoff, dijo ver fascismo y una postura anti mapuche en el atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

“Repudiamos enérgicamente este gravísimo atentado fascistoide contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. No tuvimos ninguna duda en repudiarlo desde el primer momento, porque somos defensores de todas las libertades democráticas”, señaló.

“También denunciamos cómo se fue construyendo un discurso reaccionario. Y no eran exabruptos. Semanas y semanas estigmatizando a las organizaciones sociales que luchan por tener acceso al trabajo o al menos no pasar hambre. Con personajes que lanzan campañas racistas de odio contra el pueblo mapuche. Por eso no nos resulta extraño que haya sectores reaccionarios que construyeron ese discurso y fueron corriendo el escenario y el debate político a la derecha”, agregó.