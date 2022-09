Un joven de 19 años se perdió en la montaña y fue rescatado

Un joven de 19 años oriundo de Buenos Aires, fue rescatado este domingo por la madrugada en el Parque Nacional Nahuel Huapi de Bariloche. Luego de un intenso trabajo de rescate por parte del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), se pudo dar con el chico que se encontraba perdido en las inmediaciones del sendero Frey.

Las primeras investigaciones indican, que el joven salió a caminar solo por la montaña pasada las 18 y al caer la noche se desorientó. Al no contar con los equipos, indumentaria adecuada y al no poseer experiencia en alta montaña, al no regresar, el equipo del parque nacional se puso en alerta y lo comenzó a buscar alrededor de las 21.30.

El equipo de rescate de la Comisión de Auxilio de Bariloche, solicitó la intervención del ICE y de inmediato montaron el operativo de búsqueda con tres brigadistas, quienes dieron con el joven a la 1:30 de la madrugada.

Una vez que lo encontraron, procedieron a abrigarlo y colocarle crampones en su calzado. Como se encontraba en buenas condiciones de salud, decidieron iniciar el descenso hacia Catedral, donde arribaron aproximadamente a las 3:30 de la madrugada. Finalmente el joven fue trasladado hacia el Hostel donde se encontraba alojado.

Las personas que realizan este tipo de travesías, son los responsables de informarse sobre el estado de las sendas, dificultades y requisitos esenciales para ingresar al Parque Nacional, ya que es un requisito obligatorio. El joven había informado en las garitas de redes oficiales y seccionales que iba salir a realizar una caminata, pero no tan entrada la noche.