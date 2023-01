Preocupación por un incendio forestal en Rucachoroi

Crecen los incendios en la Patagonia. Al voraz fuego que se desató en El Hoyo, ahora hay que sumarle a las llamas que se hicieron presentes en Rucachoroi, cerca de la localidad neuquina de Aluminé. El Parque Nacional Lanín informó que se encuentra contenido, tiene una dimensión de 300 metros cuadrados y el personal se continúa trabajando con equipos de agua y herramientas manuales.

Imagen: Parque Nacional Lanín

"Anoche fue bastante intenso el incendio en la zona del mirado de Rucachoroi, donde asistieron los trabajadores de la Brigada de Zona Norte. En principio, el fuego está controlado porque se trabajó bastante rápido, pero todavía no está apagado. No había viento asique eso ayudó a que no se propague", afirmó el jefe de Operativo de Incendio del Parque Nacional Lanín, Jaime Lemonao en AM550 y CN24/7.

Según se informó, trabajan en el lugar Brigadista de zona norte del PN Lanín, Recorredores del Proyecto Pewen, Brigadistas de Manejo del Fuego de Neuquén y Bomberos Voluntarios de Aluminé.

En este preocupante marco de incendios en la región, las autoridades ven con cierto temor la ausencia de lluvias y el índice que se utiliza en estos casos está ubicado en Extremo.