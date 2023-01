“Todos somos Fernando”: habrá marcha pacífica en Neuquén

Este domingo 22 habrá una marcha pacífica en pedido de justicia por el crimen de Fernando Báez Sosa. La convocatoria difundida en redes fue organizada por la pareja de Javier Galar, el joven neuquino asesinado hace 16 años por una patota en la zona céntrica de la capital. En diálogo con un medio local, Ruth indicó: "En un momento así no podía quedarme quieta, creo que el acompañar de la sociedad a los padres de Fernando es importante”.

La marcha está programada para este domingo a las 19hs en el monumento San Martín. Respecto al crimen del joven estudiante de Derecho en Villa Gesell, Ruth señaló que el caso la llevó "a remover un montón de cosas ya que es muy similar y es una injusticia total”.

Javier Galar fue cobardemente asesinado en la intersección de la diagonal 9 de Julio y Belgrano de Neuquén Capital en junio de 2006. El hecho ocurrió cuando un grupo de personas a bordo de una camioneta cruzó insultos con los amigos de la víctima, estos salieron corriendo y Javier sin intensiones de pelear siguió caminando. Según la investigación, Javier “murió con las manos en el bolsillo” ya que los agresores, luego de pegarle una primera piña por la espalda, lo dejaron inconsciente en el suelo.

“No fue una riña, fue una pelea de 5 contra 1, 5 contra Javier. Me costó mucho escuchar el caso de Fernando. Hubo 5 personas que decidieron que el tenía que morir”, denunció Ruth. Además, confesó: “Son cosas que truncan a uno como persona, le truncaron la vida a Javier y le truncaron la vida a Fernando”.

De los 5 agresores uno quedó absuelto por ser menor de edad y solo 2 fueron condenados a 10 años de prisión en 2016. “Yo me los he cruzado en la calle, no sé si cumplieron o salieron antes". Por este motivo, la pareja de Javier expresó que la convocatoria para el próximo 22 de enero en la capital neuquina tiene como consigna pedir una justicia ejemplar por Fernando.