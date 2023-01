Encontraron 9.500 productos vencidos en supermercados neuquinos

Las autoridades neuquinas informaron, a través de dirección provincial de Protección al Consumidor, que durante el 2022 retiraron de circulación 7.735 productos vencidos y 1.770 juguetes sin el sello de seguridad argentino a lo largo del año pasado. La inspección, según explicaron, se hizo en comercios de grandes y pequeñas superficies de toda la provincia.

El director general de Asuntos Jurídicos de la Dirección provincial de Protección al Consumidor, Marcos Spina, dialogó con AM550 y CN24/7 y dio más detalles. "Se hizo una inspección sobre todos los rubros en supermercados de la capital neuquina, alrededores y en la provincia. Desde carnes, lácteos, alimentos secos, hasta juguetes", explicó el funcionario.

En cuanto a las multas, Spina comentó que se tienen en cuenta la envergadura del proveedor o comerciante. El monto puede variar entre 100 pesos y 5 millones de pesos, por ejemplo, un comercio chico puede recibir una multa de 50 mil pesos y un supermercado, de 150 mil. En total, se labraron 84 infracciones.

En el informe publicado, se detalla que se retiraron de las góndolas más de 2.900 productos sensibles, que son aquellos que pueden afectar gravemente la salud de las y los usuarios que los consuman o manipulen. Los mismos fueron: 1.770 juguetes (sin el sello de seguridad argentino); 363 productos lácteos (yogures, postres, quesos, etc.); 329 pañales; 164 salsas tipo aderezo (mayonesa, kétchup, etc.); 137 productos de carnes envasadas y procesadas (milanesas, hamburguesas, etc.); 87 fiambres embutidos (salamines, jamones, etc.); 53 paquetes de leche (comunes y de fórmulas); y 7 productos de pescados y mariscos.

A su vez, la dirección provincial de Protección al Consumidor, informó que los comercios o supermercados en donde se encontraron estos productos fueron en Neuquén capital (77); Centenario (13); Plottier (7); Senillosa (2); Cutral Co/Plaza Huincul (80); Zapala (5); Andacollo (1); Chos Malal (8); Loncopué (6); Junín de los Andes (4); San Martín de los Andes (11); Villa Traful (2); y Villa La Angostura (3).