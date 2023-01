Otra vez Retirados Policiales exigen el pago de zona austral

Tras varias semanas de reclamar en el centro de Roca, los Retirados de la Policía de Rio Negro resolvieron manifestarse sobre la Ruta Nacional 22, en el ingreso a Cervantes, pero sin realizar cortes. Luego de 13 años de demandar el pago de zona austral, ya que según aseguraron, es el único sector de la administración pública rionegrina que no lo percibe y perjudica a unas 5 mil familias.

Unos de los retirados policiales, Luis Margagliotti señaló en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que “hemos realizado innumerables presentaciones en lo administrativo, hubo juicios que fueron a favor, en 250 casos la justicia ordenó el pago y hoy esos retirados están cobrando. La zona austral está otorgada por una ley nacional desde el año 1972 todos los jubilados que viven en la Patagonia la cobran excepto la Policía de Río Negro”.

Agregó que “le pedimos a Carreras y a todos los funcionarios políticos de turnos que se hable de estos temas. Los diputados y senadores de Río Negro hacen absoluto silencio. No les importa absolutamente nada. El policía retirado ya cumplió su función y ahora es un viejo enfermo que no le importa a nadie”.

“Lo que sucede con los Retirados de la policía es que no estamos agremiados, hay reclamos individuales en Bariloche o Viedma. Algunos hicieron una caminata hasta Viedma para que sean atendidas nuestras demandas, pero no tenemos la fuerza gremial. Lo que necesitamos es un gesto político. La gobernadora Carreras se comprometió a interceder, pero hasta ahora eso no sucedió. Fue todo negativo. Carreras nos dijo que ANSES tiene las puertas cerradas para nosotros”, concluyó.

Esta es la entrevista con Luis Margagliotti de los Retirados de la Policía: