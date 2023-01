Un extraño pez parásito apareció en las costas del Limay

Como en veranos pasados, este fin de semana circuló nuevamente una imagen de una “lamprea”, una llamativa especie que vive aguas adentro del Río Limay, que en esta ocasión apareció a la altura de Plottier. Sus rasgos viscosos y boca grande con dientes amarillos causaron gran repulsión e hicieron que la captura se viralice rápidamente entre los usuarios de la región.

Pese a ello, los expertos explican que se trata de un parásito de peces que no hace daño a los humanos, que existe hace millones de años y que, comúnmente, no se ve porque no es de mostrarse con la gente. Es más, este “bicho”, mezcla de anguila y pez, tiene el registro fósil más antiguo del planeta. Su origen data de hace 530 millones de años.

“Hermanas!!?? Al Limay NO VOY no me inviten adiós”, dice la publicación sobre el hallazgo del animal se dio a la altura de la ciudad de Plottier.

Vale aclarar que, esta llamativa especie migra desde las aguas saladas del mar hacia aguas dulces con el fin de reproducirse y, por otro lado, suele atacar a otros peces hasta que estos se debilitan y mueren.