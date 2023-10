Un hombre realiza una huelga de hambre frente al Poder Judicial por desalojo

El jueves 7 de septiembre, Héctor Felipe Sepúlveda, un hombre oriundo de China Muerta, fue a comprar mercadería a Plottier. En un día que parecía igual que cualquier otro, se convirtió en una tragedia cuando regresó a su hogar y se encontró con todas sus pertenencias destruidas por una topadora. En estos momentos, ya dispusieron el predio para alquilar y Héctor no se puede acercar donde su casa solía estar. Sin más nada que perder, exige una explicación frente a la Ciudad Judicial.

"Fue bastante criminal lo que mandó a hacer el juez", sostuvo Sepúlveda en exclusiva para MEJOR INFORMADO. Según detalló, con una topadora no solamente pasaron por encima de su vivienda donde vivió 12 años, sino que también revolvieron y enterraron todas sus pertenencias: entre ellas, herramientas de trabajo, fotos de sus familias, cama, ropa y documentación personal.

A ese lugar, lo llevó un pastor que falleció y ahora apareció un grupo de dueños reclamando el terreno. Sepúlveda declaró que en la fiscalía no le quisieron tomar la denuncia, pero que sí la ejecutó tanto en la Policía como en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Además, comentó que si bien el desalojo fue sin previo aviso, hubo "sicarios" que se acercaron anteriormente y denunció que hay intervención política detrás de todo esto.

Momentáneamente, se encuentra viviendo con su hija, quien también convive con su pareja y sus dos hijos. En contacto con "La Primera Mañana" por AM550, Mabel Sepúlveda, hija del desalojado, sostuvo que "no entienden" las maniobras que hay detrás de lo que le hicieron a su papá: "A pesar de que esos terrenos son fiscales, no sé cómo hicieron para que ellos digan que son los dueños, no sé cómo hicieron para conseguir una orden que ni siquiera la vimos. Son muchas cosas que no cierran, quedó en la calle y no tenemos solución".

Ahora, Héctor se encuentra acampando por la calle Leloir frente a la Ciudad Judicial realizando una huelga de hambre. Pero, más que pedir Justicia en una mañana que tuvo -2ºC de mínima, exige una respuesta: "Que venga alguno de las personas de la Justicia y me explique por qué tanto ensañamiento".