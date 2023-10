La provincia colocó Letras del Tesoro por 100 millones de dólares

El Gobierno de Neuquén oficializó hoy la venta de Letras del Tesoro por 100 millones de dólares para cubrir vencimientos del año próximo, a una tasa del 9,45%. El anuncio fue esta tarde tras la publicación en el Mercado Abierto Electrónico del miércoles, en el que se ofrecieron también otros instrumentos por un monto en pesos.



Desde el ministerio de Economía definieron como "exitosa" la colocación que recibió un total de 50 ofertas sobre el principal instrumento. Asimismo, la provincia también logró colocar Letras del Tesoro Serie IV Clase 2 por 6500 millones de pesos a dólar linked, que obtuvo 219 posturas por 1.681 millones de dólares, y adjudicó 18,575 millones de dólares “con una sobre oferta de 90 veces lo que buscaba la provincia”, indicaron a medios regionales.



Durante esta mañana, el gobernador Omar Gutiérrez definió como "histórica" esta colocación en una conferencia de prensa. El mandatario dijo: “Es una operación que no la hicimos nunca, y no hay ninguna provincia que la haya hecho en las últimas dos décadas”.



Acerca de ese precedente, Gutiérrez explicó que gran parte de las colocaciones en dólares se hacen en el mercado externo porque “el país no tiene el volumen para absorber montos similares a 100 millones de dólares”. En esa línea, el gobernador esgrimió que “lamentablemente, con la situación macroeconómica, no se puede colocar un dólar afuera del país” por lo que la “única posibilidad era dentro de la Argentina”, y destacó que será de suma importancia para el fortalecimiento de las reservas del Banco Central.