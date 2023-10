Inflación en Neuquén: la carne aumentó un 20,8% en septiembre

La semana pasada, el INDEC informó que la inflación en el país fue del 12,7% durante el mes de septiembre y acumuló un 138% en los últimos 12 meses. En Neuquén, por su parte, los números estuvieron por debajo del promedio nacional: la variación mensual fue del 12,1% y la acumulada de forma anual estuvo en el 104,1%. Aun así, en alimentos se registraron subas muy por arriba de la inflación: carne y derivados subieron un 20,8% en el último mes.

El dato lo relevó la Dirección provincial de Estadística y Censos de la provincia de Neuquén. Con estos valores, la inflación anual acumulada en el sector ya llegó al 139,4% (1,4% por encima de la variación anual). A nivel general, los alimentos subieron un 15,6% en el último mes y acumulan un 124,5% de inflación desde septiembre de 2022.

Al respecto, Sergio Rivas, representante de la Industria Cárnica, habló en "La Primera Mañana" por AM550 y 24/7 CN sobre cómo se viene elevando la curva en los precios del rubro. Allí, destacó que más allá de la situación económica del país con los precios al alza, también se toma en cuenta cómo se desenvuelve el consumo de acuerdo a la crisis: "La carne acompañó el golpe inflacionario cuando renunció Guzmán y después estuvo frenado hasta mitad de agosto de este año. Pero no porque no lo necesitara el productor hacerse de ese mejor precio; sino porque cuando no hay demanda, no se puede trasladar el precio".

Por otra parte, si bien señaló que impacta en el valor que paga el consumidor, desestimó los altos costos a la barrera sanitaria: "Se puede apaciguar con distintos mecanismos que el Estado bien podría tomar: por ejemplo, una excepción de ingresos brutos para la carne en la zona donde se paga más cara". Asimismo, remarcó que es una medida sanitaria y que en los 90' hubo antecedentes de brotes por levantar la barrera.