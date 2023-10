Tractorazo: este jueves los chacareros saldrán a la ruta 151

Finalmente, los productores autoconvocados del Alto Valle le pusieron fecha a la manifestación que desde hace algunos días están organizando. Así lo confirmó Carlos Carrascos en Radio La Super. Allí, expresó que “el jueves 19 a partir de las 9 de la mañana nos movilizaremos a la Ruta Nacional 151, a unos 200 metros de la rotonda del Tercer Puente. Hay un montón de reclamos. Es una etapa difícil, pero hoy la sentimos más complicada, estamos ante una etapa económica que no considera a la fruticultura como una fuente inagotable de recursos. Hoy se mira a la industria petrolera y del gas, colmó el vaso”.

Y explicó: “Tampoco tenemos grandes expectativas de que esta política, ni la que viene nos vaya a arreglar los problemas. Tenemos la obligación, somos portadores de un mandato de mantener la tierra productiva, en no permitir que un par de empresas petroleras terminen rompiendo todo: las chacras, las rutas, los puentes, los canales. Una vergüenza de estos estados que son dependientes de la monedita, que les caiga a la alcancía todos los días y entregan cualquier cosa para mantenerse en el poder”.

Indicó que “somos productores que venimos desde hace muchísimo tiempo. Tomamos esto que está pasando con el petróleo y el gas como una segunda conquista del desierto, porque la primera se hizo para ampliar la Pampa Húmeda y así se destruyó lo que había. Y esta va por la destrucción de la zona rural”.

Por último, Carrascos señaló que “el reclamo es para los intendentes, estimo que caminan por los caminos rurales o los puentes de los canales, que están destruidos. Yo no he visto a ninguno. Pero también es para el gobierno provincial y nacional. Somos gente de esperanza. Pero si alguien dice que van a arreglar las rutas y hace 20 años que están, no les creo. Con el tema de la fruticultura no hubo un gobernador que vaya a Buenos Aires a discutir con el presidente. Van a ver cuanto traen para rentas generales”.