Efecto casta: los legisladores se quedaron sin bono

El vicegobernador firmó la resolución para que los legisladores no cobren la segunda cuota del bono y deban devolver la que se les acreditó la semana pasada..

El efecto casta que ataca permanentemente Javier Milei ya tiene sus primeros resultados. En una acto de justicia, los legisladores de Río Negro no cobrarán la segunda cuota del bono de 30 mil pesos y deberán devolver la acreditación de la semana pasada por un monto igual. La resolución fue firmada por el Vicegobernador Alejandro Palmieri luego de que un diputado opositor solicitara no cobrar la cifra otorgada por el Estado para compensarle a los trabajadores en relación de dependencia lo perdido con la devaluación del mes pasado. Los funcionarios del Ejecutivo hasta el rango de secretarios, lo percibieron, pero no existe información oficial que confirme si la gobernadora y sus ministros también.

En Río Negro, la negociación de los sindicatos con el gobierno provincial logró que no haya topes salariales como condición para percibir el bono de 60 mil pesos. Pero esto le abrió la puerta para que lo cobre la planta política del Ejecutivo y la Legislatura. Pero rápido de reflejos, después de un planteo de un diputado de la oposición, Palmieri decidió excluirse y excluir a los 46 titulares de las bancas.

Palmieri firmó la resolución que excluye a los legisladores del cobro del bono de 60 mil pesos otorgado a toda la administración pública provincial.

El planteo inicial lo realizó la semana pasada el ultrasorista José Luis Berros, que le envió una nota a Palmieri para rechazar la acreditación de la primera cuota del bono. Consideró que con los altos sueldos que perciben, cercanos al millón de pesos sin antigüedad ni título, era una vergüenza equipararse con los trabajadores a los que la inflación y la devaluación los golpeó de manera dura.

Cinco días después, Palmieri firmó la resolución 319, que contempla que la segunda cuota de 30 mil pesos, que se debía abonar con la liquidación de los haberes del mes de octubre, no sea acreditada en las cuentas de los legisladores. También se les descontará de los sueldos de ese mes la suma fija no remunerativa y no bonificable de 30 mil que fue abonada la semana pasada.

En los considerandos se detalla que, originalmente, al haberse eliminado el tope limitante para el cobro de la suma fija de 60 mil que decretó el gobierno Nacional, los legisladores quedaron incluidos automáticamente en su percepción.

Es importante recordar que el sueldo de un legislador, sin antigüedad en el Estado ni título, alcanza a casi un millón de pesos.

Desde el Ejecutivo no hubo comunicación oficial sobre alguna medida similar. Sólo trascendidos confirmaron que los funcionarios hasta el rango de secretarios si lo percibieron, pero nadie sabe con certeza si los ministros y hasta la propia gobernadora Arabela Carreras lo cobró.

En el Poder Judicial, los funcionarios, fiscales, jueces quedaron afuera del cobro del bono que no tuvo tope salarial.