El municipio de Roca no quiso pagar el sepelio de un niño

El niño de 11 años se despertó sin poder respirar, luego cayó al piso y murió antes de que llegue la ambulancia. Al dolor familiar se le sumó la falta de recursos para poder afrontar el velatorio y por eso el padre acudió al municipio. La respuesta de la municipalidad de Roca, que presentó su balance con superávit previo al triunfo de María Emilia Soria en marzo, fue absolutamente burocrática. La falta de sentido común de los funcionarios quedó demostrada en la solución que le plantearon a un padre desesperado: "El servicio está destinado sólo a personas en situación de indigencia" y en este caso estos criterios no se cumplían .

En el último balance de gestión, publicado en marzo de este año, poco antes de ser reelecta con casi el 60% de los votos, María Emilia Soria aseguró que el ejercicio 2022 había cerrado con un superávit de 283.680.796,59. El orden de las cuentas es un slogan que utiliza permanentemente la familia que gobierna la ciudad desde 2003.

Pero esto no indica que los fondos públicos sean utilizados de manera correcta o indicada. O al menos que justifique la falta de sensibilidad para atender una demanda particular de una familia que enfrenta la muerte de su hijo de 11 años.

Según la información que trascendió, cerca de la medianoche del jueves, una familia del barrio rural de Chacramonte sufrió la muerte de su hijo. La Justicia investigó el hecho como muerte dudosa y se comprobó que no hubo signos de criminalidad, sólo que el niño tuvo una edema que impidió el ingreso de oxígeno a los pulmones y en pocos minutos falleció .

La ambulancia del SIARME llegó al lugar y aunque le practicaron maniobras de RCP y lo trasladaron al hospital, nada pudieron hacer los profesionales para salvarlo.

Con el dolor a cuestas, el padre del niño, un empleado penitenciario de la cárcel de Roca, se presentó en el área de Desarrollo Social del municipio, y ante la falta de recursos, solicitó ayuda económica para costear el velatorio y sepelio.

Un empleado del servicio penitenciario puede acceder a un plan de pagos en una empresa de sepelios. El servicio municipal está destinado a familias que no cuentan con ese recurso

La respuesta estuvo cargada de burocracia y una ausencia absoluta de empatía. Es que desde el municipio indicaron que el servicio de sepelio sin cargo que brindan, está destinado sólo a personas en situación de indigencia y que en este caso estos criterios no se cumplían.

"El papá del menor solicitó en el Municipio el Servicio de Sepelio (SIC), el cual no se le brindó porque el mismo está destinado a familias en situación de indigencia, y este no era el caso (el papá tiene empleo estable en el servicio penitenciario)", comunicaron desde el Ejecutivo. Además, agregaron que "el uso de las salas velatorios (SIC) (que es otro servicio) no fue solicitado por el papá del menor".

Y justificaron su accionar "un empleado del servicio penitenciario puede acceder a un plan de pagos en una empresa de sepelios. El servicio municipal está destinado a familias que no cuentan con ese recurso".