Chocó el auto de su vecina y se hizo el gil

Un hombre que no tenía seguro y chocó el auto de su vecina, cuando estaba estacionado, fue condenado por la Justicia rionegrina y tendrá que pagarle una indemnización. El hecho ocurrió en Cinco Saltos.

En el expediente consta que, en virtud de una maniobra desafortunada, el vecino le chocó el auto y le rompió el paragolpes. Cuando la mujer advirtió el daño, charló con el hombre, este admitió que había sido él y prometió que se haría cargo tanto del repuesto como del arreglo.

Efectivamente, compró el paragolpes nuevo para el Citroën C3 y lo mandaron al chapista. Pero grande y desagradable fue la sorpresa de la mujer, cuando no le dejaron retirar el auto del taller, porque aún no habían pagado la mano de obra. La mujer tuvo que pagar de su propio bolsillo para recuperar el vehículo. Indignada, le exigió al vecino que cumpliera con el trato y este se hizo el desentendido; o el gil, como se dice en el barrio.

Luego le envió una carta documento pero no obtuvo respuestas. En consecuencia, se presentó al juzgado de Paz e inició el reclamo por menor cuantía. El vecino no concurrió a la audiencia de conciliación ni contestó la demanda. No parecía preocuparle demasiado.

Pero la Justicia admitió todas las pruebas presentadas por la mujer, hizo lugar al reclamo y condenó al hombre a pagar los gastos del chapista y del abogado que envió la carta documento y asesoró a la damnificada.