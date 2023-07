Dante Carrasco: de Cinco Saltos a Racing sin escalas

El fútbol nunca deja de sorprender. Y la historia de Dante Carrasco de 13 años de Cinco Saltos no tiene desperdicio. Todo data de febrero. Cuando fue una de las figuras jugando para Cipolletti en el Torneo Neuquén Cup. Tan buenas fueron sus actuaciones que Racing Club de Avellaneda demostró tanto interés en contar con sus servicios, que en el mismo colectivo que trasladó a la delegación académica sumaron al novel jugador rionegrino.

Desde el segundo mes del año el rionegrino vive en Casa Tita Mattiussi, "donde duermen los sueños de fútbol", reza en la página oficial de la entidad blanquiceleste. La pensión de la entidad del conurbano bonaerense, es el hogar que se creó para hospedar a los chicos de divisiones juveniles provenientes del interior del país. Allí vive en la actualidad, Carrasco.

Se formó de pequeño en el Club Maracacinho de Cinco Saltos, donde llegó a jugar oficialmente en la Liga Deportiva Confluencia con chicos 3 años más grandes, que él. "Tuve la suerte de jugar mi primer partido en liga cuando tenía 9 años. Recuerdo que estuve entrenando con la categoría 2007. En Maracacinho hice muchos goles de tiro libre", comentó en declaraciones a Realidad en Foco.

A los 11 años pasó al Club Cipolletti. Con la entidad albinegra en febrero de este año jugó el torneo infanto juvenil "Neuquén Cup", lugar donde la Academia puso los ojos en este talento. Después de grandes actuaciones en dicho certamen, el cuerpo técnico y dirigentes de Racing quedaron tan impresionados, que decidieron llevarlo en el mismo micro que viajaron para participar de la competencia. Carrasco aseguró que "en el momento que me dijeron que Racing me quería no lo podía creer. Me sorprendió mucho que un equipo tan gran se fijara en mí".

Pese a sus 13 años, el periodo de adaptación no fue una complicación. "Cuando me fui a Buenos Aires, viajé con los chicos de Racing en el micro. Por suerte, no me costó adaptarme. Hay gente buena e hice muchos amigos", dijo muy contento.

Dante vive en la pensión Casa Tita Mattiussi, juega en pre-novena división y estudia en la Escuela de la institución. Actualmente, cursa segundo año del colegio secundario: "Comparto donde duermo, somos 4 jugadores por habitación. En la mañana al despertar, nos juntamos a desayunar. Después de terminar, vamos a desayunar. Volvemos para almorzar y por la tarde vamos al colegio. Todo dentro del club".

Hace un par de semanas atrás fue visitado por su familia y tuvo la suerte de convertir un golazo, con ellos de testigos y presentes en la cancha. Con humildad relató el momento: "Tuve la suerte de meter un gol justo cuando vino mi familia vino a verme a Buenos Aires. Fue contra Quilmes, recuerdo que recibí la pelota entre el 6 y el 4, me acomodé y la metí contra un palo".

Su categoría actualmente se encuentra puntera en el torneo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los periodistas que cubren las inferiores de Racing aseguran que "Carrasquito" es la figura de la división. Hay cifradas esperanzas en él. Tiene 13 para 14 años, debe recorrer todavía un largo camino. Pero, denlo por seguro, es un distinto.

Sobre el campeonato en disputa, Carrasco sostuvo que han jugado "ya contra grandes equipos como San Lorenzo de Almagro, Boca Juniors y Rosario Central. En un par de fechas más se viene el clásico contra Independiente, que tenemos en claro qué significa para la institución: cualquiera sea la categoría, hay que tratar de ganarlo. Creo que el rival más complicado hasta ahora fue Boca, fue muy trabado el encuentro".

A pesar de todo el esfuerzo que conlleva estar lejos de su familia y amigos, tiene bien en claro lo que quiere al señalar: "Es cierto que extraño mucho a mi familia, pero estoy enfocado en seguir creciendo y formarme como jugador. El apoyo que me brinda mi familia me sirve mucho en el día a día. Una de mis metas es poder jugar en la Selección Argentina Sub-15 y uno de mis sueños es poder llegar a primera división. Ojalá sea en Racing".

Dante Carrasco dicen los que lo ven seguido que apunta para crack. Deberá demostrarlo. Lo cierto ya está en Buenos Aires y es seguido con atención por entrenadores del combinado nacional, técnicos de Racing, pero también hay varios captadores de futuros fenómenos de clubes europeos que lo tienen apuntado. El tiempo dirá dónde llegará. Por ahora es una nueva sensación en las inferiores del fútbol de AFA y eso es mucho qué decir.