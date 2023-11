Massa quiere eliminar las retenciones a la fruticultura por ley

Tras el paso de Sergio Massa por Roca y Cipolletti, comenzaron los análisis de lo que dejó el paso del candidato a la presidencia. La intendenta de Roca, María Emilia Soria, señaló esta mañana en Radio La Super que les "interesaba mucho que escuche a los productores frutícolas y que escuche a los trabajadores. Creo que eso se dio a la perfección. Massa iba hablando con los trabajadores del empaque y le transmitieron cosas buenas y malas también".

Agregó que “Sergio estaba completamente informado de la situación frutícola. De hecho, se habló de la posibilidad de que la quita de las retenciones a las exportaciones de la fruticultura, que viene desde el año 2021, quede por ley para las economías regionales. Lógicamente hay que trabajarlo en el Congreso”.

Soria explicó que “cuando surgió la posibilidad de que Massa esté en Río Negro lo invité. Somos una provincia muy diversa, Vaca Muerta es un pequeño sector de la provincia y un gran sector de Neuquén. La fruticultura es generadora de mano de obra. Roca depende de la fruticultura y sus derivados. Me interesaba que venga a Roca y tenga ese compromiso con la actividad”.

¿Habrá Fiesta de la Manzana?

La intendenta María Emilia Soria explicó qué sucede con el tradicional festejo. “El Estado Nacional en los últimos tres años colaboró con la Fiesta de la Manzana, no la hace solamente el municipio, colaboran empresas y vecinos. Se hace entre varios sectores. El compromiso de Massa está, hay que ver qué sucede el 19 de noviembre. Tenemos una situación compleja con los artistas. No somos Neuquén que tiene petrodólares, somos Río Negro que tiene muchas dificultades económicas. Si, vamos a hacer un festejo, quizás no de la envergadura que todos pensamos, lo estamos evaluando. Tenemos muchas cosas para resolver que hacen a la fiesta, los artistas tienen muchas pretensiones difíciles de cumplir, pero quédense tranquilos que no vamos a perder la Fiesta de la Manzana”.