Estafa con planes sociales: qué dijo el abogado de Soiza sobre los últimos avances de la causa

Continúan los avances en la investigación de la estafa con planes sociales y la posible asociación ilícita en la provincia de Neuquén, la cual incluyó la aparición de más aportes testimoniales. Sin embargo, el abogado de la principal figura clave en el caso, argumentó la falta de pruebas sólidas y cuestionamientos sobre la validez de las declaraciones.

En conversación con Esteban Sampayo, abogado de Ricardo Nicolás Soiza, exdirector de Planes Sociales de la provincia de Neuquén, en AM 550 y CN 24/7, habló sobre las últimas novedades en la investigación en curso.

Durante la entrevista, Sampayo se refirió a la reciente aparición de más aportes testimoniales en la investigación y cómo esto puede afectar la situación de quienes ya están siendo procesados por estos delitos. El abogado señaló que las declaraciones recientes solo impactarán en la situación procesal de los imputados que declararon, sin aportar pruebas concretas. Según el abogado: "El testimonio ya es una prueba, pero no es testigo. Él es imputado. Testigo e imputado son cosas distintas. Los imputados no prestan declaración testimonial. Tienen que ser personas que no tienen interés directo en la causa".

El abogado también mencionó la falta de registros que demuestren que Soiza haya recibido algún plan social o cobrado cheques a su nombre. A pesar de ello, Soiza permanece detenido debido a las declaraciones de otros imputados que lo acusaron sin presentar pruebas sólidas. "La pregunta es por qué está detenido si ellos quieren ir a juicio con esto que tienen. No hay problemas, no vamos a hacer nosotros los que les digan qué gastar sus recursos, pero con la persona libre y pudiéndose defender, como es su derecho constitucional", remarcó.

Por último, en cuanto a la investigación en curso, Sampayo planteó dudas sobre los motivos de la fiscalía y si verdaderamente están buscando determinar la responsabilidad de todas las personas involucradas en el caso o no: "Genera una sensación mala respecto de la justicia en este punto, porque los criterios son absolutamente arbitrarios y es una actitud extorsiva por parte de la fiscalía", concluyó.