Malestar por faltante de pan en escuelas rionegrinas

Queda poco tiempo para la finalización del ciclo lectivo y no dejan de sucederse los inconvenientes en las escuelas de Río Negro. Durante este lunes y martes en varios establecimientos de nivel medio de Roca se hicieron sentadas por parte de alumnos en reclamo por la falta de distribución de pan y los cambios que implementó Educación para el uso del transporte escolar. Las protestas se concentraron en la ESRN 155; en la ESRN 116 y en la ESRN 43, entre otras.

Desde UnTER informaron que las familias se movilizaron y expusieron los planteos ante la delegada de Educación, Fernanda Curuchet. Pidieron respuestas en cuanto a la frecuente interrupción de entrega de pan en los establecimientos. Según trascendió la medida habría sido tomada por la empresa panificadora, por falta de pago por parte de la provincia.

Durante toda esta semana, ningún establecimiento educativo de Roca va a recibir pan para el refrigerio de los estudiantes, porque la empresa panificadora que presta el servicio decidió suspender la entrega desde el lunes 6 en reclamo por la falta de actualización en los pagos de la provincia

Asimismo, la comunidad escolar reclamó por los cambios que se realizaron en la Resolución 7024 que regula el uso del transporte escolar. UnTER se acompañó la presentación que hicieron ante la coordinadora del Consejo Escolar. Consideran que los nuevos criterios para acceder al servicio de transporte escolar el año próximo implicará que muchos no puedan utilizarlo y vulnerará así su derecho a la educación. Es que el Consejo Provincial de Educación modificó de manera unilateral los criterios para el acceso y la utilización del transporte escolar en Río Negro.

Desde UnTER advirtieron “esta definición fue adoptada en medio de la transición de gestión del gobierno de Juntos Somos Río Negro, se da en un contexto social sumamente adverso, atravesado por elecciones nacionales que generan incertidumbre sobre el destino de las políticas en nuestro país. El gobierno provincial ya tiene bien definido su camino: el ajuste en Educación”.

Explicaron que “los trabajadores de la Educación no sólo peleamos por salario, sino por la defensa de la Educación Pública, y entendemos que esta clase de definiciones políticas atentan directamente contra el derecho social a la Educación. Nuestros estudiantes necesitan políticas de inclusión, políticas que les garanticen poder llegar a sus escuelas todos los días, y no este tipo de medidas que los alejan cada vez más. Este gobierno que no fue capaz de garantizar el transporte escolar durante este año busca disfrazar normativamente sus falencias para reducir el “gasto”, sin dimensionar que la Educación Pública es una inversión social para nuestra provincia y nuestro país”.