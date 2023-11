Emilio Apud: "El desarrollo de Vaca Muerta no supera el 7%"

El ex Secretario de Energía de la Nación, Emilio Apud, quien ejerció ese cargo en 2001 durante el gobierno de Fernando de la Rúa, pasó por los estudios de Radio Mitre Patagonia en el marco de su visita a Neuquén, donde dará una charla organizada por la Fundación Progreso y Libertad. "Discutiremos sobre la potencialidad energética de la provincia", informó.

Al ser consultado por las causas que generaron el desabastecimiento de combustible, Apud comentó: "Para el candidato Massa la culpa fue de las empresas. Las amenazó y apareció el combustible. Directamente hubo mala praxis, porque al haber un precio tan bajo aumentó mucho la demanda. Además los precios minoristas eran superiores a los mayoristas".

Y agregó: "La oferta bajó por el mantenimiento programado de refinerías (Luján de Cuyo y La Plata). Entonces se produjo ese bache que, normalmente, se resuelve importando".

Sobre el desarrollo general de Vaca Muerta, afirmó que "no supera el 7%". "Es un recurso que va a quedar bajo tierra, nuestros hijos y nietos se van a preguntar qué fue lo que hicimos".

Para Apud, la principal causa de este precario desarrollo es el intervencionismo del estado argentino: "La política energética argentina fue errática a nivel histórico. Pero no durante el kirchnerismo, donde hubo una intervención estatal en toda la actividad. Cuando el marco regulatorio realizado en los 90's impide regular el sector combustibles e hidrocarburos. Sin embargo se las arreglan para regularlos y Neuquén paga regalías sobre USD 56 en vez de sobre USD 85".

Las políticas del populismo, en palabras de Apud, ahuyentan a los inversores: "En el año 98 fue la producción récord a nivel país: 800 mil barriles diarios. Nunca volvimos a esa cantidad porque no hay señales para la inversión. Los empresarios no quieren que un funcionario les diga a cuánto vender y no así el mercado".

MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA: