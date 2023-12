Multa de más de 900 mil pesos para ex intendente

El ahora ex jefe comunal de Los Chihuidos, Gerónimo Fuentealba, reincidió en sus incumplimientos y fue nuevamente multado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Neuquén. Ahora tendrá que pagar 904.736,66 pesos en forma solidaria con su ex tesorera (Blanca Flor Castro), por no haber acreditado parte de los gastos del Ejercicio 2018.

Los dos ex funcionarios de esa pequeña localidad, a la que gobierna una Comisión de Fomento, ya habían sido multados por no presentar papeles de los Ejercicios 2016 y 2017 . Aquellas sanciones fueron más leves: de 48.703,86 pesos la primera y de 42.134,68 pesos la segunda. Ambas se las aplicaron este año y tuvieron que pagarlas, como se dice, “a medias”.

Ahora, el organismo que vela por los recursos del Estado volvió a declarar la responsabilidad administrativa patrimonial de ambos y les aplicó este castigo que costa de 308.727,76 pesos en concepto de capital y el resto de intereses.



Como corresponde en estos casos, el Tribunal les dio un plazo de 20 días para que abonen esa suma en la cuenta corriente que tiene en la sucursal Rivadavia del Banco de la Provincia de Neuquén (BPN).



Les advirtió que, si no cumplen, librará testimonio de la sentencia y remitirá a la Fiscalía de Estado para la ejecución por vía de apremio. La sanción fue resuelta en noviembre, pero los plazos rigen desde el viernes último, debido a que en esa fecha se realizó la notificación oficial. La firmaron las anteriores autoridades del Tribunal: Evaldo D. Moya (presidente subrogante), Laura Serrano (vocal), Antonio Di Maggio (vocal), Ana Esteves (vocal), Marina Morandi (vocal subrogante) y Daniela Brollo (secretaria).