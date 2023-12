Consejos para que las mascotas no sufran en los festejos de fin de año

A días de los festejos de fin de año, comienzan los preparativos para celebrar. Además de la comida, otro de los productos buscados en estas épocas por algunas familias es la pirotecnia. Sin embargo, en Neuquén la tolerancia es cero, pero ante la posibilidad de que algunas personas utilicen fuegos artificiales brindaron recomendaciones para cuidar a las mascotas.

La veterinaria Florencia Tamburini explicó que los ruidos que provocan los fuegos artificiales generan mucho "estrés en los animales", por ello "es necesario protegerlos y tomar precauciones".

La veterinaria manifestó que lo principal es concientizar a la gente de los daños que genera en los animales, entre ellos, aturdimiento, pérdida de la audición, estrés o heridas directas. Como es algo que se sigue utilizando, manifestó que lo ideal es preparar al animal para estas situaciones.

Indicó que "las familias pueden preparar lugares seguros en los domicilios para aislarlos de los ruidos y controlarlos para que estén tranquilos". Recomendó no dejarlos solos y consultar a los veterinarios sobre qué medicamentos suministrar a las mascotas, aunque recomendó no suministrarles sedantes. Explicó que estos tranquilizantes hacen que el animal se relaje muscularmente, pero no sensorialmente.

En el caso de querer denunciar el uso ilegal de fuegos artificiales deben comunicarse con la línea 103. Una vez recibida la queja, se activará el protocolo para llegar con los infractores, a quienes se le labrará un acta y multa económica. También, desde Defensa Civil informaron que las personas que usen pirotecnia y se lastimen, van a recibir la ayuda hospitalaria necesaria, pero habrá multas.