El banco no le permitió comprar dólares y ahora deben indemnizarlo

La inflación siempre fue un problema en Argentina. Entonces con la constante devaluación del peso, comprar dólares para ahorrar se convierte en una buena opción. Así lo analizó un cliente del Banco Patagonia, que antes de que el gobierno nacional fije las restricciones para poder adquirir los billetes verdes, intentó abrir una cuenta en esa moneda, pero nunca obtuvo una respuesta por parte de la entidad que casi cuatro años después tendrá que indemnizarlo por brindarle información insuficiente, confusa y equivocada.

Todo comenzó durante 2019, cuando un joven abogado roquense comenzó a pensar en el dólar para poder ahorrar y no perder capital. El primer paso fue solicitarle al Banco Patagonia la apertura de una cuenta en esa moneda, para lo que tuvo que cumplir una serie de trámites. Para muchos clientes esto suele ser una cuestión formal, pero no siempre es así. Pasaron casi seis meses hasta que la entidad le dio el alta, pero cuando intentó hacer la compra de manera on line, en el homebanking le saltó un cartel que le indicaba "Sr. cliente, la operación no se pudo realizar".

La imposibilidad de comprar dólares se extendió muchos meses más y así llegó la pandemia. Con restricciones para poder circular, la comunicación con los representantes del banco se hizo cada vez más tortuosa. Si bien intentó por teléfono, mail y las demás líneas disponibles en atención al cliente, nunca obtuvo una respuesta y menos una solución.

Los operadores le recomendaban realizar una vez más la operación y se excusaban en el argumento del "mal funcionamiento de la web" y que en los registros no había ningún impedimento. "Está todo bien", le contestaban. Incluso su reclamo llegó a la sede central en Buenos Aires, pero la respuesta fue similar.

Además de las constantes comunicaciones vía on line, mail y telefónica, el abogado decidió sacar turno y presentarse en la sucursal correspondiente, pero las cinco veces que fue entre mayo y junio, tampoco le pudieron resolver el problema por el que no podía realizar la operación.

Sin soluciones, decidió presentar su reclamo en la Justicia para defender sus derechos como consumidor. En la demanda planteó que no le explicaron la situación y la información que recibió fue insuficiente, confusa y equivoca durante casi un año. Y la jueza Agustina Naffa, del Juzgado Civil n°1 de Roca le dio la razón.

En la sentencia, detalló que el deber de informar lo tienen las empresas y lo dispone la ley con la intención de "reducir las desigualdades estructurales" y que tienen el "deber de suministrar información veraz, exacta, seria, objetiva, ajustada a la realidad".

Naffa justificó que "se ha probado que el banco no sólo no brindó adecuada información, sino que en cierto momento la misma fue errónea". El deber de informar también se violó cuando "no le respondieron un e-mail importante" y la web del banco sólo le mostraba un cartel con la misma leyenda en vez de avisarle que la compra de dólares había sido rechazada por el Banco Central.

"El banco, en su calidad de proveedor profesional, debió prever que en el sistema aparezca un ‘código de error’ ante una compra de dólares fallida. Es más, bien hasta podría informarse sobre los motivos por los que no se autoriza la compra de moneda extranjera, señalándose que ello es por disposición del BCRA. Nada de ello ha ocurrido en los intentos de compra de dólares realizados por el accionante", remarcó la jueza.

Por las falencias en el cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor, la sentencia fijó una indemnización de 600 mil pesos más intereses en concepto de daño moral, el daño punitivo y gastos realizados por el consumidor.