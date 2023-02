El neuquino Sánchez apoyó al “dinosaurio” Pichetto

El diputado nacional neuquino Francisco Sánchez (PRO) respaldó a Miguel Pichetto, quien quedó envuelto en una polémica fuerte con el Ministerio de las Mujeres, e intimado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), tras resaltar el hecho de que al frente de esa cartera nacional había sido designada “una lesbiana”.

“El Ministerio de la Mujer está en manos de una chica que es lesbiana, podrían haber puesto a una mujer” había declarado Pichetto en una entrevista periodística, en alusión a Ayelén Mazzina, la actual ministra, y su actitud frente al tristemente célebre caso Lucio Dupuy.

“Mi apoyo total a @MiguelPichetto, acosado por los intrascendentes organismos de persecución de ideas, que no representan a nadie y a nadie le interesa lo que hacen. Los que atrasan son los que creen que hace falta burócratas para generar igualdad”, escribió en su cuenta de Twitter el diputado nacional neuquino.

El sábado pasado, la titular de INADI, Greta Pena, citó a Pichetto a una reunión en el ese organismo, y advirtió que “hay límites que no podemos cruzar”. Pichetto volvió a referirse a ese tema, y redobló su apuesta: “seré dinosaurio (así lo habían calificado), pero no me arrepiento”, destacó.