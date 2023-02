Marcharán por las víctimas de la explosión en NAO

Familiares y amigos de las víctimas de la explosión en la refinería NAO de Plaza Huincul, ocurrida hace 5 meses, harán una marcha de luz este miércoles por los afectados y además "por la seguridad de las personas que están en vida".

En comunicación con AM 550, Laura -hija de Víctor Herrera, uno de los fallecidos- apuntó que desde la empresa quieren hacer "borrón y cuenta nueva" y que ya han acondicionado las instalaciones para retomar el trabajo, al tiempo que no les han brindado respuestas ni se han responsabilizado sobre la tragedia ocurrida.

La convocatoria será para las 19:30 en el Parque Industrial de Plaza Huincul. Allí, llegadas las 20 partirán hasta la entrada de la refinería NAO. "La idea es que la comunidad de la región nos acompañe y seguir pidiendo justicia para que esto no vuelva a pasar", aseguró Laura.

Además, sostuvo que para la empresa los fallecidos fueron "solo un número" y que desde la intendencia de Plaza Huincul y Cutral Co no les han mostrado apoyo al respecto. "No sé que quieren ocultar, porque ya no se puede ocultar nada”, agregó indicando que la Justicia cuenta con información de computadores, celulares y cámaras de seguridad que grabaron el momento del estallido y que el Colegio de Ingenieros demostró que la empresa no estaba habilitada, ni tenía la red de incendio requerida.

Por otro lado, se estima que la formulación de cargos se realizará a principios de marzo. "La idea es inhabilitarlos comercialmente hasta que se sepa las causas de lo que pasó", señaló Laura, por último. Cabe resaltar que los muertos por el incidente ocurrido en septiembre del año pasado fueron Víctor Herrera (58); Gonzalo Molina (31) y Fernando Jara (34).