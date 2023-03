Eguia propone droga cero en la provincia

A poco más de un mes de las elecciones en Neuquén, paulatinamente la campaña proselitista en la provincia va entrando en la recta final. Carlos Eguia, uno de los candidatos por el espacio Libertario que conduce Javier Milei a nivel nacional, dialogó con Radio Mitre Patagonia y se refirió a los comicios que se avecinan, las propuestas del partido y sobre la actual conducción del MPN en la provincia.

"Hay muchas cosas estructurales que hay que cambiar en Neuquén. En Añelo, por ejemplo, no hay asfalto y los chicos que juegan se caen en la tierra y se rompen las piernas. No puede ser que la capital de la energía no tenga agua, gas y cloacas", expresó Carlos Eguia durante el programa "Así Estamos". En sus redes, también mencionó que "hay que bajar el gasto político".

Con respecto a las propuestas del Espacio Libertario, Eguia comentó que hará especial foco en el combate contra el narcotráfico y el consumo de drogas en Neuquén. "Todos los diputados/as van a tener que hacerse una rinoscopia, porque hay muchos que son drogadictos. No puede estar sentado un tipo, votando y decidiendo cosas importantes en la Legislatura", manifestó el candidato a gobernador.

En cuanto a la situación crítica en Rosario en términos de violencia, Eguia opinó que "hay un grave problema que es que la droga financia la política y cuando jueces o fiscales se drogan, más problemas tenemos. En la Legislatura, Justicia y Casa de Gobierno hay drogas. La droga no tiene bolsillos".