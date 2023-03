En un tenso congreso los docentes levantaron el paro

Luego de más de 17 horas de discusión y análisis, el Congreso de UnTER que empezó a sesionar en la mañana del miércoles en Bariloche, resolvió en la madrugada de este jueves iniciar el ciclo lectivo, que inicialmente estaba pautado para el 27 de febrero y no realizar nuevas medidas de fuerza. Además, resolvió asistir a la audiencia de paritarias convocada por el gobierno rionegrino para el lunes 6 de marzo.

En Bariloche, las 18 seccionales se dieron cita y el análisis fue exhaustivo. Las más grandes como Cipolletti, Roca y Bariloche insistieron en mantener las medidas de fuerza durante el jueves y el viernes. Mientras que otras plantearon extender los paros esta semana y 72 horas de la próxima semana.

Pero las declaraciones de la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras también influyeron en la definición del Congreso. Es que la mandataria si bien no habló ni dijo nada de los paros docentes en la apertura de las sesiones de la Legislatura, si lo hizo cuando terminó y habló con la prensa. Y fue contundente: “No nos reunimos con medidas de fuerza. No entendemos el Congreso de hoy cuando hay una convocatoria a nuevas paritarias para juntarnos a conversar. No tiene sentido proponer más medidas de fuerza hasta que nos escuchen. Así se da el diálogo sindical. No hacemos reuniones de diálogo cuando hay medidas de fuerza. Hay que esperar que pasen”.

Asimismo, UnTER también resolvió realizar un nuevo congreso el jueves 9 en Roca, donde se analizará la nueva propuesta salarial del gobierno y se definirán las acciones a seguir.