Se querían llevar a sus hijas a Alemania, e intervino en el aeropuerto neuquino

Matías Hunchuman- padre de dos hijas de 9 y 11 años, que no ve desde 2020- decidió intervenir este miércoles al mediodía en el Aeropuerto Juan Domingo Perón de Neuquén para evitar que su ex-pareja se las lleve sin su autorización a Alemania.

Pero, según indicaron a este medio, la mujer no apareció en el lugar debido a que supo de la medida de fuerza de los familiares después de su difusión mediática este martes. En cuanto al caso, Hunchuman denunció a su ex pareja en reiteradas ocasiones por obstrucción del vínculo y falsas denuncias, a pesar de que en 2017 habían acordado un régimen amplio de visitas luego de su separación.

En diálogo con Canal 24/7 Noticias, Matías detalló que la situación es desesperante ya que hace varios meses no sabe el paradero real de sus hijas indicando que la mujer "hace demandas con domicilios falsos" por lo que no sabe si vive "en Neuquén, Río Negro o Buenos Aires". Además, agregó que se acercó a los domicilios registrados en las denuncias para retomar el contacto con las chicas, pero los vecinos le comentaron que la mujer ya no vivía allí.

El último lugar donde supo que vivían era en Villa Regina, donde las vio por última vez en noviembre de 2020. La semana pasada se presentó en el Juzgado de Familia de Villa Regina, donde le informaron que la mujer tenía pasajes desde Neuquén Capital a Buenos Aires este miércoles desde el aeropuerto de la capital provincial. "Mi abogada está contestando las demandas que hizo ella sobre el permiso para viajar, yo me impuse, no quiero que lleve a mis hijas allá, no está autorizada", explicó.

También la tía de las menores, acompañó a su hermano en la protesta y reclamó que "necesitan tener un vínculo con sus sobrinas" y que esperan que "la situación se solucione como corresponde". "Queremos una infancia compartida, no hijos rehenes", apuntó agotada de las instancias judiciales que no avanzan respecto a la situación de las menores. Además, señaló que lo que ha logrado su ex cuñada es "cortar el vinculo que tenía las chicas con la familia del padre".