Habló la mamá de Valentina: "Yo no mate a mi hija"

La muerte de la pequeña Valentina el pasado lunes, luego de ser atropellada por su padrastro en barrio Villa Ceferino generó conmoción, bronca y dolor entre los familiares y vecinos, además de recriminaciones contra la madre y su pareja. En las últimas horas, Ruth -la mamá-, rompió el silencio y respondió a las acusaciones en su contra.

Trascendió que el padre de la niña, que vive en México, dos semanas atrás había pedido la tenencia.

Ruth Castro - Mamá de Valentina, la pequeña que murió al ser atropellada por su padrastro.

"Están diciendo que yo mate a mi hija y no es así, quiero que sepan", comenzó a decir la mujer en un medio local; haciendo referencia a lo comentado públicamente por algunos de sus familiares que aseguraban que ´´no quería a sus hijos´´. Además, dijo que era "muy bueno" el vinculo que había entre su hija y su pareja. Sin embargo, no quiere saber "nada con él, porque por la culpa de salir ese día no tengo más a mi hija".

En referencia a los que sucedió ese trágico domingo, Ruth relató con la voz quebrada que había visto a "Valentina al lado camioneta, pero ella se alejó y ahí me fui". Segundos más tarde, según su relato, los vecinos le avisan que que la niña estaba desmayada. "Estaba en estado de shock, la llevé al hospital rápido y media hora después me avisaron que había fallecido".

Negó todas las denuncias públicas que le hicieron, afirmando que "no la dejaba sola y me iba. Yo voy a seguido a Plottier y no prefería que se quedé acá por el tema del colegio . Pero volvía y estaba con ella". Asimismo, una de las tías de la víctima asegura que el hombre - que fue imputado, pero quedó en libertad con restricción de acercamiento-, "no quería ni a Valentina ni a sus hermanos".