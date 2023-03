Marangoni: "Macri entiende que no es tiempo para él"

Sin dudas, el comunicado del expresidente Mauricio Macri generó cierto temblor en la política argentina. La decisión de no ser candidato para las elecciones de este año, abre un nuevo juego para los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, que ya comienzan a diagramar las estrategias sin un jugador clave.

En este contexto, el analista político Gustavo Marangoni explicó, desde su visión, el trasfondo de esta decisión de Macri. "Los números de las encuestas no lo favorecían como candidato. Macri dice que se corre de las elecciones de este año, pero claramente no se corre de la política. Ahora resta esperar un tiempo para ver por quién va a jugar", comentó Marangoni durante una entrevista con AM550 y CN24/7.

Luego del video publicado en sus redes donde confirmaba que no se iba a presentar como candidato, el exmandatario habló con LN+ y afirmó que "Yo siempre tuve la sensación interna que me decía que no tenía que volver a poner lo mío por delante del conjunto. Por eso dije que yo no estaba anotado. Yo no me moví de ese lugar, lo que quería era confirmarlo. Ahora estoy seguro".