Carreras confirmó descuentos y activó el botón de presentismo

La gestión de Carreras no se esfuerza en nada en recomponer la relación con los docentes rionegrinos. En la tarde del lunes confirmó que descontará de los sueldos de marzo, las faltas injustificadas de los docentes que no se presentaron a trabajar los días 22 y 23 y no avisaron que trabajaron en la plataforma del ministerio habilitada para tal fin. Esos dos días, UnTER cumplió con un paro de 48 horas.

Desde Educación explicaron que “aquellos educadores que no hubieran podido acceder o no hubieran completado la carga de datos, podrán dirigirse a cada unidad de gestión para presentar la solicitud con carácter de declaración jurada”.

Por otra parte, en atención al contexto macroeconómico del país, el gobierno rionegrino liquidará los salarios de todo el personal docente correspondientes a marzo con un 5% de incremento a cuenta de un futuro acuerdo. En tanto, a aquellos docentes que trabajaron los días 22 y 23 de marzo y cumplieron con la carga de datos, se les liquidará con el 10% correspondiente al adelanto de haberes del mes de noviembre de 2022, que se descontó en diciembre.

Mientras que Trabajo notificó a la UnTER, en su sede de Roca, sobre el inicio de un sumario por no haber respetado las 48 horas de preaviso ante la realización de cualquier medida de fuerza. Además del cumplimiento de la normativa vigente este preaviso sirve de protección del interés de las familias de los alumnos, permitiéndoles con un tiempo prudencial organizar y planificar su funcionamiento.

El resto de los trabajadores estatales, comprendidos en ATE y UPCN, recibirán con los haberes de marzo un 7% que fue acordado en el Consejo de la Función Pública. A ese monto se le suma un 1% retroactivo que corresponde a febrero. Asimismo, se les liquidará el pago de 10% adicional no remunerativo no bonificable por única vez, equivalente al 10% otorgado oportunamente como anticipo de los haberes de noviembre y que fue descontado en diciembre.

Se activó el botón del presentismo

Educación avisó a los docentes que desde las 00:00 horas de este martes y hasta las 23:59 estará habilitado en la sección “Trámites y Consultas” de la página institucional del ministerio la opción “Quiero informar que estoy presente” para que los maestros puedan dar el presente.

