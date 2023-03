Dos mujeres policías se encadenaron en la Regional Segunda

Esta mañana se inició una manifestación de los Retirados de la Policía de Río Negro, acompañados por familiares de policías en actividad en demanda de mejoras salariales y de mejores condiciones laborales.

Junto a los integrantes del Consejo de Bienestar Policial, pidieron que se dejen sin efecto los 10 sumarios iniciados a Retirados que reclamaron y se movilizaron durante el 2022. Solicitaron, además, que el jefe de la Policía, Osvaldo Tellería renuncie a su cargo.

Además, durante este mediodía, dos mujeres policías se encadenaron dentro del edificio de la Unidad Regional Segunda, en Roca. Van a permanecer hasta que la gobernadora Arabela Carreras les de respuestas a los reclamos. "No queda otra que encadenarnos. Me encadeno por mis compañeros retirados y los activos que reclamaron un aumento y fueron sumariados. Pedimos que se declare la emergencia en seguridad en Río Negro. No van a amedrentarnos. Quiero decirle a Carreras que si no tenemos respuestas voy a iniciar una huelga de hambre, nuestros reclamos deben ser atendidos”, expresó una de las manifestantes a Mejor Informado.

Desde la CTA Autónoma acompañaron los reclamos y le pidieron a la mandataria provincial que atienda los requerimientos policiales. Zulma Dávila señaló que "nosotros vamos a responsabilizar al gobierno de Arabela Carreras lo que les suceda a estas dos compañeras que se encadenaron. Vamos a acompañarlas. Los policias están peor que el resto de los estatales" .